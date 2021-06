¿De qué forma ayuda la tecnología a rescatistas en Miami?

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“El ruido no nos afecta y podemos ver a través del humo”, dijo Adrian Garulay, director general del Grupo Specs Ops, una empresa de Sarasota, Florida, que vende la tecnología bajo licencia. Aunque puede penetrar hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de concreto sólido, no puede ver a través del metal, comentó. Usa una señal de microondas de baja potencia con alrededor de una milésima parte de la fuerza de una señal de celular, y surgió de los intentos de la NASA por desarrollar radios pequeños y de bajo costo para sondas espaciales.

Se están desarrollando dispositivos para rastrear sustancias químicas para que también detecten olores que los humanos no pueden, pero todavía no reemplazan a los perros. Hay laboratorios portátiles que pueden analizar rastros químicos y gases. Usan sensores para detectar humedad, bióxido de carbono o cualquier químico emitido a través de la respiración, como acetona o amoniaco, dijo Gaia.

Han dicho que usan sonares, cámaras y micrófonos sensibles. Pero los micrófonos no captarían gritos de auxilio si una víctima atrapada y fuera de vista está inconsciente, pero viva, porque no habrá ninguno.

“Los rescatistas operan desde una posición de velocidad más que de precisión”, comentó. “Piensan: ‘Si creo que ahí hay un cuerpo, no me importa qué tan precisa es la señal, sólo voy a intentar rescatar a la persona’”.

