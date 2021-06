Banco de México refuta a Salinas Pliego por bitcoin

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sin embargo, el Banco de México emitió el lunes una advertencia pública en la que señaló que en el país los bancos no tienen permitido realizar transacciones con monedas digitales. El organismo citó la volatilidad de las criptomonedas y el hecho de que no cuentan con respaldo de ningún gobierno.

