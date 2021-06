Los mexicanos podrán consumir marihuana si piden un permiso

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“No hay licencias para la producción, no hay legalización del cultivo en grandes cantidades, no hay comercialización, no hay venta al menudeo, no hay fines comerciales", explicó la experta a AP. Además, el código penal se mantiene intacto, es decir, siguen las sanciones a partir de la posesión de un determinado gramaje.

Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, una organización no gubernamental que lleva años luchando por la legalización de la marihuana en el país, aclaró que lo resuelto por la Corte no implica que el cannabis ya sea legal.

Piña agregó que entre las limitaciones estará que los adultos no consuman delante de menores o que no conduzcan o hagan actividades peligrosas bajo los efectos de dicha droga.

