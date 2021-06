Oficinas después del COVID: Pasillos grandes, menos mesas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

No todas las empresas están haciendo cambio, y Engels insistió en que no tienen por qué. Ella dice a sus clientes que recuerden lo que funcionaba -y lo que no- antes de la pandemia.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.