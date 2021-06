Atacan a tropas de EEUU en Siria tras bombardeos a milicias

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los periodistas de The Associated Press Matthew Lee en Roma y Qassim Abdul Zahra en Bagdad contribuyeron a este despacho.

No había indicios de que los bombardeos del domingo formaran parte del inicio de una campaña aérea estadounidense más amplia y sostenida en la región. Pero un portavoz de la misión militar de Estados Unidos en Bagdad, el coronel Wayne Marotto, escribió en Twitter el lunes que a las 7:44 de la tarde hora local “fuerzas estadounidenses en Siria fueron atacadas por varios cohetes". Dijo que no había habido lesionados y que se estaban evaluando los daños provocados por el ataque.

