EEUU: Salvadoreña se reúne con hijos tras años de separación

“A todas las organizaciones que me apoyaron, que hicieron todo esto posible, yo no sé cómo agradecerlo”, dijo Sulma. “Esto es un milagro tan grande".

“Me los quitaron. Me dijeron que los niños entraban al país y que yo me quedaba ahí”, recordó Sulma. “Fue muy duro”.

“Hasta ahorita yo todavía no puedo creerlo,” dijo Sulma durante una entrevista telefónica con The Associated Press. “Me siento como si fuera un sueño. Me siento diferente, siento una emoción tan grande. Veo a mis hijos tan grandes ya, uno más grande que yo y el otro casi a mi altura. Yo los dejé tan pequeñitos”.

En esta foto cortesa de Sulma, una migrante salvadorea, se toma una selfie con sus hijos, Ezequiel, a la izquierda, y Adonis, un da despus de ser reunidos por el gobierno de Estados Unidos luego de cuatro aos de separacin que comenz cuando cruzaron la frontera entre Mxico y Estados Unidos, en su casa en una ciudad no revelada en Indiana, el lunes 21 de junio de 2021. Sulma no quiso dar su apellido ni la ciudad en la que se encuentra. (Sulma va AP)

