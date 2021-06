Cámara baja avala quitar estatuas confederadas de Capitolio

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Otras tres estatuas que rinden homenaje a supremacistas blancos —entre ellas la del ex vicepresidente John C. Calhoun— también serían retiradas inmediatamente en virtud de la legislación. A más largo plazo, el arquitecto del Capitolio tendría instrucciones de identificar cualquier otra estatua que represente a quienes sirvieron en los Estados Confederados de América para retirarla de la exhibición pública.

La Corte Suprema aseveró que Scott, siendo un hombre de raza negra, no era un ciudadano y, por lo tanto, no tenía derecho a demandar, y determinó que la ley que restringía la esclavitud en ciertos territorios era inconstitucional.

