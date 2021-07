Bukele dice a EEUU que El Salvador tiene su propia lista

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”. Él respondió en Twitter diciendo que no será callado por “gringos” ni por periodistas sin escrúpulos. “Si por defender a mi pueblo y a mi gente me ponen en una lista Engel.... me pueden poner 100 veces más”, tuiteó.

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.