Congreso de EEUU oye testimonios sobre protestas en Colombia

Vivanco pidió cambios estructurales como transferir la policía del Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior, para que dependa de autoridades civiles y no militares. Sin embargo, Dickinson añadió que éste sería un paso “importante”, pero probablemente no “suficiente”, por lo que recomienda una reforma integral que sea apoyada por Estados Unidos.

