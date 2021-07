El Senado de Pensilvania, pro Trump, busca auditar elección

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Si bien no podemos pronosticar cuál sería la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania, en nuestra opinión, con un grado razonable de certeza legal, la ley de Pensilvania no prohíbe que el bloque o el comité acepten o se beneficien de ese apoyo financiero”, escribió el abogado Bruce S. Marks.

Mastriano también solicitó asesoramiento a una firma de abogados de Pensilvania sobre el uso de fondos privados por parte del bloque de senadores republicanos para pagar a consultores y abogados. La carta de la forma, fechada el martes, llegó a poder de The Associated Press.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.