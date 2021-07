La tormenta tropical Elsa está pasando por los Cayos y dirigiéndose hacia la costa oeste de Florida

La tormenta tropical Elsa está en su camino de pronóstico. El centro de la tormenta está justo al oeste de Cayo Hueso esta mañana en dirección norte para un encuentro con la costa oeste de Florida.

Elsa está totalmente desequilibrada. Todo el mal tiempo está en el lado derecho – el lado este – de la tormenta, que por ahora está sobre los Cayos Bajo y Medio. Más tarde hoy y mañana, sin embargo, esa banda alimentador del lado derecho rastrillará la costa oeste de Florida.

Se pronostica que Elsa se fortalecerá hasta cerca de la fuerza del huracán a medida que se mueve paralelo al norte a la costa oeste, por lo que se ha emitido un alerta de huracán para el área desde el norte de Tampa Bay. Se pronostica que el agua del Golfo se elevará de 3 a 5 pies por encima de los niveles de marea alta desde Tampa Bay hasta el Big Bend de Florida, que inundará zonas bajas si el pronóstico se mantiene.

El centro de circulación de Elsa está cerca de las Dry Tortugas, el centro exacto está a unas 55 millas al oeste de Cayo Hueso esta mañana. Los vientos más fuertes de la tormenta están cerca del centro en el lado este, pero están en alta mar de Cayo Hueso.

La segunda banda tiene partes con vientos de 40 a 50 mph está sobre las teclas inferiores y flecos las llaves medias. Cuanto más arriba los Cayos, más lejos del centro de circulación, y más bajos los vientos, en general. Así que las llaves superiores sólo deben obtener algunos vientos ráfagas en chabolas que de vez en cuando se mueven a través.

Hay una tercera banda de aguaceros con ráfagas, frente a la costa de los Cayos Superiores, pero está bastante fragmentada y no tiene mucha trascendencia hasta el momento. La banda podría afectar a los condados de Miami-Dade y Broward más tarde hoy, pero la mayor parte del mal tiempo será en la costa oeste del estado.

Elsa is forecast to move steadily north today, so that by this afternoon, the center will be offshore of Fort Myers, plus or minus. The big band of bad weather, which currently extends south to Cuba, will continue to rotate over the Lower to Middle part of the Keys, however. So it’s going to an all-day thing before this ends in the Keys late today. Tomorrow should be a good day.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hasta 8 pulgadas de lluvia en los Cayos Bajos en algunos lugares, pero más que eso podría caer en áreas donde se establece una banda persistente, por lo que una celda de lluvia tropical sigue a la otra.

En los Cayos Inferior y Medio, trate de aparcar su auto en tierra alta por si su vecindario tiene lluvia súper fuerte. Además, debido a que los vientos serán bastante ráfagas, y algunos pequeños tornados podrían estar incrustados en las bandas de lluvia, trate de evitar estacionarse bajo los árboles.

A medida que el centro de Elsa se desplaza hacia el norte por la costa oeste del estado, los vientos en el lado inferior de la circulación empujarán el agua del Golfo contra la costa, que es la tormenta. Así que encima de la lluvia muy fuerte, que podría causar algunas inundaciones,

Este problema se exacerbará desde Tampa Bay hasta el Big Bend porque se pronostica que Elsa se fortalecerá a cerca o en fuerza de huracán mientras se desvíe hacia la costa, probablemente al norte de Tampa.

Este cambio en su dirección de movimiento, más el viento más fuerte, pone la oleada de agua del Golfo directamente en las bahías costeras y ríos, lo que empuja el agua hacia arriba. Por lo tanto, el pronóstico de marejada ciclónica más alta.

Todo el mundo en la costa oeste de Florida al norte de la Big Bend debe mantenerse bien informado. No se descarta que Elsa pueda volverse más fuerte de repente, lo que significaría una lluvia más intensa y más marejada ciclónica. La costa oeste es extremadamente vulnerable a las inundaciones por marejada ciclónica, así que manténgase al tanto de las últimas actualizaciones.

Elsa debería estar sobre el norte de Florida mañana por la tarde y dirigirse hacia el Atlántico medio con mucha lluvia, aunque algunos vientos precipitados acompañarán la tormenta.

Nada de consecuencia se está mostrando en los trópicos en los modelos de pronóstico de computadora de largo alcance. Esperamos que la Madre Naturaleza tome un descanso.