Colombia: CIDH halla graves violaciones a DDHH en protestas

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Hay una serie de recomendaciones que acompañamos cuando ellos dicen que hay que investigar y sancionar a los responsables de cualquier delito cometido... Esto es algo que el propio presidente Iván Duque ha exigido de parte de todas las entidades del gobierno”, dijo a The Associated Press la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez.

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.