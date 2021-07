Trump anuncia demandas contra Facebook, Twitter y Google

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

No obstante, Trump ha seguido difundiendo mentiras sobre las elecciones de 2020, afirmando sin fundamento que él ganó, a pesar de que los funcionarios electorales estatales y locales, su propio fiscal general y numerosos jueces, incluidos algunos que él nombró, han dicho que no hay evidencia de un fraude electoral masivo, como él alega.

