EEUU ya no detendrá a migrantes embarazadas

La directriz anunciada el viernes no impide al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) iniciar procedimientos para deportar a mujeres que están embarazadas, amamantando o que dieron a luz en el último año. Pero en general, ya no serán detenidas mientras se resuelven sus casos, excepto en “circunstancias excepcionales”, dijo la agencia.

