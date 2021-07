Pfizer solicitará aprobación de 3ra dosis de su vacuna COVID

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Sin embargo, la autorización de la FDA sería sólo un primer paso, pues no significaría automáticamente que a la gente se le ofrezcan refuerzos, advirtió el doctor William Schaffner, experto en vacunas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Las autoridades de salud pública tendrían que decidir si realmente son necesarias, especialmente porque millones de personas no tienen protección.

El doctor de Pfizer Mikael Dolsten dijo el jueves a The Associated Press que los primeros datos del estudio de refuerzo realizado por la compañía indican que los anticuerpos de una persona aumentan de cinco a 10 veces después de una tercera dosis de la farmacéutica, en comparación con una segunda inyección meses antes.

Dos dosis de la mayoría de las vacunas actuales son determinantes para desarrollar altos niveles de anticuerpos contra todas las versiones del coronavirus, no sólo la variante delta, pero una gran parte del mundo todavía no ha recibido siquiera las primeras dosis de las vacunas mientras la pandemia continúa.

