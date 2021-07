Presidente boliviano apoya acusación contra Macri

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

El ministro sostuvo además que el avión tenía el objetivo de “transportar gendarmes y cargamento que iban a fortalecer la custodia de la embajada argentina en Bolivia, pero además llevaba un cargamento no identificado que todavía no está la información de qué era”. Indicó al respecto que se estaba haciendo algo “totalmente ilegal porque si no, lo hubiesen detallado”.

“El actual presidente argentino Alberto Fernández me envió una carta en la que me comunica que se había enviado armas, mejor dicho, material bélico antecitos de la asunción del gobierno de facto”, agregó en referencia Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia interinamente tras la renuncia de Morales luego de casi 14 años en el poder debido a la crisis social desatada por las denuncias de un fraude en los comicios en los que buscaba su cuarto mandato consecutivo.

