Subastan videojuego Super Mario 64 de 1996 en 1,56 millones

La venta se dio después de que una copia sin abrir de The Legend of Zelda para Nintendo se subastara el viernes por 870.000 dólares. Valarie McLeckie, la especialista en videojuegos de Heritage, señaló que la casa subastadora quedó sorprendida de que se vendiera un juego de video en más de un millón de dólares apenas dos días después de que el juego de Zelda rompiera la marca anterior.

