Canadá sanciona a 15 altos funcionarios de Daniel Ortega

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 21 de marzo de 2019, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla junto a la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo durante la inauguracin de un paso elevado de la carretera en Managua. El gobierno de Canad impuso sanciones a 15 funcionarios de la administracin del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, inform el mircoles 14 de julio de 2021 el ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

(Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)