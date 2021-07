EEUU registra 93.000 muertes de sobredosis de drogas en 2020

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 10 de mayo de 2020, Sharon Rivera acomoda las flores en la tumba de su hija Victoria, muerta a los 21 aos de una sobredosis de drogas, en el Cementerio Calvary, Nueva York. Un informe de los Centros de Control y Prevencin de Enfermedades emitido el mircoles 14 de julio de 2021 dice que las muertes de sobredosis en 2020 alcanzaron la cifra rcord de 93.000. (AP Foto/Kathy Willens, File)

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)