Rinden homenaje a italiano asesinado en el sur de México

Un volante que exige justicia cuelga de una bicicleta el martes 13 de julio de 2021 durante una vigilia en honor de Michele Colosio, un italiano que trabajaba como voluntario en un centro de salud comunitario y que fue asesinado el domingo en la ciudad de San Cristbal de las Casas, estado de Chiapas, Mxico. (AP Foto/Isabel Mateos)

