Biden recibe a Merkel en su último viaje como canciller

July 15, 2021 8:35 am

Published: July 15, 2021 8:35 am

La canciller alemana Angela Merkel asiste a la reunin semanal de gabinete en la Cancillera en Berln, 14 de julio de 2021. Merkel viajar a Washington con una lista de asuntos a discutir con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. (Annegret Hilse/Pool via AP)

WASHINGTON – El presidente estadounidense Joe Biden recibirá a Angela Merkel en la Casa Blanca en las próximas horas, en lo que probablemente será la última visita oficial de la canciller alemana, quien arribará con una lista de asuntos a discutir y un mensaje para el aliado de Berlín: tienen ustedes un amigo. Los temas previstos en la agenda son la pandemia de coronavirus, el ascenso de China y un oleoducto ruso al que se opone Washington. Merkel se reunirá con Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otros altos funcionarios. “Esta es en parte una visita de despedida. Ella quiere destacar la continuidad y estabilidad de la relación entre Alemania y Estados Unidos”, dijo Johannes Thimm, del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, un centro de investigaciones en Berlín. Después de 16 años con Merkel al timón, muchos en Washington y otras capitales se preguntan cuál será el rumbo de Alemania después de la próxima elección. La canciller, que ha tratado con cuatro presidentes estadounidenses, tratará de dejar en claro que no habrá grandes cambios, dijo Thimm. Ad El partido de Merkel encabeza las encuestas de cara a la elección del 26 de septiembre, pero los Verdes, ambientalistas, y la Socialdemocracia, de centroizquierda, también se disputan un futuro gobierno. A pesar de sus diferencias, los tres partidos coinciden en mantener una fuerte relación transatlántica.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.