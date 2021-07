DeSantis pide a Biden ayudar a proveer internet en Cuba

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, al centro, hace declaraciones durante una conferencia de prensa acompaado de la vicegobernadora Jeanette Nunez, a la izquierda, y Marcell Felipe, derecha, creador de la Fundacion Inspire America, en Miami, el jueves 15 de julio de 2021. La conferencia tuvo lugar en las oficinas de la representante republicana estatal Maria Elvira Salazar. (AP Foto/Wilfredo Lee)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)