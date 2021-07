Simpatizantes de Fujimori atacan autos de ministros en Perú

Una efigie de la candidata presidencial de Per Keiko Fujimori se ve ante el Palacio de Justicia, donde sus seguidores han acampado con la esperanza de impulsar sus acusaciones de fraude electoral, defendidas por la campaa de Fujimori, un mes despus de la segunda vuelta electoral en Lima, Per, el lunes 12 de julio de 2021. (AP Foto/Martn Meja)

