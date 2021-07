Derogan decreto Trump que aumentaba volumen de agua de ducha

July 16, 2021 11:34 am

Published: July 16, 2021 11:34 am

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 12 de agosto de 2020, fluye el agua de un cabezal de ducha (regadera) en Portland, Oregon. El gobierno del presidente Joe Biden se dispone el viernes 16 de julio de 2021 a derogar una disposicin de la poca de Donald Trump, que se tom cuando el entonces presidente se quej de que no tena suficiente agua debido a los lmites sobre el volumen de agua que puede salir del cabezal de la ducha. (AP Foto/Jenny Kane) (Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)

WASHINGTON – Parece haber terminado un intento de Donald Trump de lograr el pelo “perfecto”. El gobierno del presidente Joe Biden está a punto de derogar una disposición de la época de Trump, que se tomó cuando el entonces presidente se quejó de que no tenía suficiente agua debido a los límites sobre el volumen del líquido que puede salir del cabezal de la ducha. Ahora, bajo un nuevo presidente, el Departamento de Energía vuelve a la norma aprobada en 2013, que da —dice— suficiente agua para un buen baño y limpieza total. El cambio de norma en realidad tendrá escasas consecuencias prácticas, pues que casi todos los cabezales de ducha fabricados comercialmente cumplen la norma de 2013 que tanto fastidiaba al expresidente. El departamento dijo que la medida aclara lo que ha sucedido efectivamente en el mercado. No es fácil encontrar un cabezal que provea el volumen de agua que desea Trump. Desde 1992, una ley federal establece que los cabezales deben permitir un volumen de flujo de agua no mayor de 9,5 litros (2,5 galones) de agua por minuto. A medida que aparecían nuevos artefactos para la ducha con cabezales múltiples, el gobierno de Barack Obama definió que la norma se refería al total de agua que salía del artefacto: si había cuatro cabezales, los 9,5 litros debían repartirse entre los cuatro. Ad La norma de Trump, aprobada en diciembre, permitía que fluyeran 9,5 litros de cada cabezal. El nuevo cambio, que aparecerá en el Registro Federal (gaceta oficial) la semana próxima, regresa a la norma de Obama. La ciudadanía tendrá 60 días para hacer comentarios antes de que se elabore la norma definitiva. El cambio garantizará que los consumidores seguirán ahorrando dinero mientras reducen el consumo de agua, dijo el Departamento de Energía. Los técnicos calculan que la norma de Obama permitía a los hogares ahorrar 38 dólares anuales y el Departamento de Energía prevé un ahorro similar con la norma de 2013. Al hablar de la necesidad de mantener un peinado “perfecto”, Trump hacía del aumento del flujo de agua y la derogación de normas de conservación que se aplican a bombillas de luz, inodoros y lavavajillas un asunto personal. “Entonces el cabezal de la ducha... te duchas y el agua no sale. Quieres lavarte las manos, el agua no sale”, dijo Trump en la Casa Blanca el año pasado. “Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí más tiempo, te duchas por más tiempo? Porque mi pelo... no sé ustedes, pero tiene que ser perfecto. Perfecto”.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.