Latinos en EEUU, optimistas tras un año de pandemia

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 13 de febrero de 2021, voluntarios movilizan despensas de alimentos que sern donadas mietras personas reciben informacin sobre las vacunas contra el COVID-19 en el centro comunitario Mixteca durante la pandemia de coronavirus en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. (AP Foto/Eduardo Munoz Alvarez, Archivo)

PHOENIX – Los latinos en Estados Unidos fueron muy afectados por la pandemia tanto en lo financiero como en lo personal, pero muchos se sienten confiados en que lo peor para ellos ha quedado atrás, según un nuevo estudio del Centro de Investigación Pew. El estudio se basó en entrevistas efectuadas en marzo a 3.375 latinos en Estados Unidos, y fue difundido el jueves en momentos en que las infecciones de coronavirus aumentan de nuevo en el país. El estudio encontró lo que muchos han informado desde los peores momentos de la pandemia a principios de 2020: que los latinos sufrieron pérdidas de empleos y salarios, así como altas tasas de infección y muerte. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) señalaron que los latinos tenían más del doble de probabilidades de fallecer de COVID-19 que los blancos no hispanos. Poco más de la mitad de los entrevistados dijeron que algún miembro de la familia de un amigo cercano fue hospitalizado o falleció a causa del coronavirus. Muchos de ellos trabajan en lugares donde deben interactuar con el público. Ad Sin embargo, alrededor de la mitad se dijeron optimistas por el futuro, y 65% consideraron que habían superado lo peor de la pandemia, un fuerte aumento comparado con el 23% de abril de 2020. De manera notable, los latinos —en especial los que carecen de residencia legal permanente— experimentaron altas tasas de pérdidas de empleo o salario a comienzos de la pandemia, pero ya han comenzado a recuperarse. La tasa de desempleo entre los latinos alcanzó 7,3% en junio, una baja considerable comparada con la de 18,5% en abril de 2020, poco después de que comenzaran los grandes cierres de negocios. Las latinas tuvieron la tasa de desempleo más elevada que cualquier otro grupo en abril de 2020: un pasmoso 20%. Aunque muchos latinos han comenzado a recuperarse, las latinas han tenido dificultades para lograrlo. "La economía se está abriendo y está creciendo bastante rápido, así que posiblemente la situación financiera de los latinos esté mejorando, y sí encontramos que aproximadamente la mitad de ellos dice esperar que su situación financiera y la situación con su familia sea mejor dentro de un año a partir de ahora”, declaró Jens Manuel Kigstad, uno de los autores del estudio. Ad Krogstad señaló que su equipo quería saber cómo les estaba yendo a los latinos después de un año de pandemia tras haber advertido las altas tasas de desempleo y disparidades de salud en el último año. “Los latinos en nuestra encuesta confirmaron que éste era de hecho el caso, aunque también hurgamos un poco más profundo”, afirmó. En el estudio se encontró que los latinos habían ayudado a amigos y parientes financieramente y en otras formas, aun cuando hacían frente a sus propias penurias. Casi dos tercios de los latinos dijeron que ayudaron o enviaron dinero a amigos, parientes u organizaciones caritativas.

