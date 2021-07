Gobernador de Arizona declara emergencia por inundaciones

Esta imagen captada por un dron y proporcionada por el Distrito de Bomberos de Golder Ranch muestra a bomberos que rescatan a un hombre y a sus dos hijas del techo de su vehculo el mircoles 14 de julio de 2021 despus de que fue arrastrado por el agua al norte de Tucson, Arizona. (Distrito de Bomberos de Golder Ranch va AP)

La ciudad de Flagstaff, en el norte de Arizona, fue azotada el viernes nuevamente por inundaciones, las cuales arrojaron escombros a las calles y obligaron a cerrarlas. El gobernador Doug Ducey emitió una declaratoria de emergencia horas antes para el condado Coconino, poniendo hasta 200.000 dólares a disposición de las autoridades para responder a inundaciones repentinas en el área de Flagstaff. Los residentes reportaron que torrentes de agua fluían por sus jardines y en las calles más transitadas de la ciudad. Flagstaff y el condado Coconino abrieron un centro conjunto de operaciones de emergencia. Algunas de las inundaciones ocurrieron en vecindarios establecidos en las faldas de una montaña que se incendió en 2019. “Graves inundaciones posteriores al incendio forestal están creando desafíos peligrosos para comunidades del norte de Arizona”, dijo Ducey el viernes. “Las inundaciones están provocando el cierre de caminos, dañando propiedades y poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes de Arizona". Ad El Servicio Nacional de Meteorología emitió varios comunicados sobre el clima el viernes, advirtiendo de la posibilidad de inundaciones en todo el estado. Muchos sitios han recibido más lluvia el mes pasado que en toda la temporada de lluvias de 2020, que se extendió de mediados de junio hasta septiembre, agregó. Al menos un fallecimiento ha sido atribuido a las inundaciones. El Parque Nacional del Gran Cañón identificó el viernes a una mujer que fue hallada en las heladas aguas del río Colorado después de que una inundación repentina arrolló a su grupo de balsismo. El cuerpo de Rebecca Copeland, de 29 años y residente de Ann Arbor, fue encontrado el jueves cerca del campamento donde el grupo de 30 personas se estableció la noche previa, indicaron funcionarios del parque. Muchas de las pertenencias del grupo fueron arrastradas por el agua después de que un torrente se precipitó por un cañón encima de ellos. Ad Kaitlyn Thomas, portavoz del parque, dijo que un puñado de personas fueron “golpeadas muy gravemente por los escombros”. Varias de ellas tuvieron que ser evacuadas por vía aérea, señaló el parque. Otro grupo de rafting halló a Copeland y a otra mujer que había sido reportada como desaparecida.

