Conmemoran el centenario del astronauta John Glenn

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 11 de enero de 1961, John Glenn, en ese entonces teniente coronel de la infantera de Marina, maneja un simulador de una cpsula Mercury ante los periodistas, en el Centro de Investigacin de la NASA en Langley Field, Virginia. (AP Foto/archivo) (AP1961)

La vida de John Glenn fue conmemorada el fin de semana con un festival de tres días en Ohio en el que hubiera sido el 100mo cumpleaños del destacado astronauta y senador. Glenn, que falleció en 2016, fue el primer estadounidense en orbitar la Tierra, convirtiéndose en un héroe nacional en 1962. Antes de eso fue piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, y estableció un récord aéreo transcontinental de velocidad. En 1998 se convirtió en la persona de más edad en viajar al espacio a los 77 años. Pasó 24 años en la bancada demócrata del Senado federal. La Conmemoración del Centenario de John Glenn del viernes al domingo se realizó en colaboración entre la localidad de Cambridge, donde Glenn nació el 18 de julio de 1921, y la cercana New Concord, donde creció y conoció a su esposa Annie, que murió el año pasado a los 100 años por complicaciones de COVID-19. Lyn Glenn, hija del fallecido senador, observó pasar los carros alegóricos el sábado desde la terraza delantera de la casa donde su padre vivió su niñez, un lugar en el que ella también se sentía en su hogar. Ad “Nos mudábamos mucho como familia, y por lo tanto ellos siempre nos traían de vuelta aquí para los feriados porque este es el sitio más constante en mi vida", le dijo al periódico Zanesville Times Recorder. “Volver aquí es tan familiar, y también tan personal". El diario reportó que un admirador tras otro se acercaron a Lyn Glenn durante el día para compartir sus recuerdos, entre ellos Glenn Schuck, un reportero de la ciudad de Nueva York que fue nombrado así en honor de John Glenn unos años después de que orbitó el planeta. Edward y Jill Schuck le escribieron a John Glenn para hacerle saber que le pondrían el nombre a su hijo en honor de él, sin esperar que les respondiera. Pero recibieron una carta de la NASA con fotos firmadas por Glenn en honor del chico que llevaría su nombre en Nueva Jersey y una carta a los progenitores diciéndoles que se sentía honrado por el gesto que habían tenido hacia él.

