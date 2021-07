EEUU: Persiste desconfianza en vacuna en zonas conservadoras

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, muestra grficos sobre las tasas de vacunacin durante una reunin con residentes en Batesville, Arkansas, el lunes 12 de julio de 2021. (AP Foto/Andrew DeMillo)

Obsequiar billetes de lotería a cambio de que la gente se vacune contra el COVID-19 suscitó poco interés. La entrega gratuita de licencias de cacería y pesca tampoco hizo cambiar de opinión a muchos. Y a pesar de la elevada tasa de contagios en Arkansas, la vacunación obligatoria está descartada en el estado de tendencia republicana. Por ello, el gobernador republicano Asa Hutchinson realiza una gira a fin de reunirse cara a cara con residentes en un intento para superar la indecisión —y en muchos casos, la hostilidad— hacia las vacunas en Arkansas, que tiene la tasa más alta de casos nuevos de COVID-19 en Estados Unidos pero registra uno de los índices más bajos de inoculaciones. Hutchinson ha conversado con residentes como Harvey Woods, quien fue una de cerca de cinco docenas de personas que acudieron el jueves en la noche a un recinto del centro de convenciones en Texarkana. La mayoría de los presentes no portaba mascarilla, ni tampoco Hutchinson, que a se vacunó. Ad Woods, de 67 años, se presentó ante Hutchinson como una persona “antivacuna” y señaló que hay muchas dudas sobre los efectos de las inoculaciones y que él no cree que sea confiable la información sobre ellas que da el gobierno federal. El gobernador y su principal funcionario de salud intentaron tranquilizar a Woods sobre el proceso de revisión que efectúa la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés). Sin embargo, Hutchinson hizo una pregunta a Woods. “¿Usted cree que el COVID es real?”, preguntó el gobernador. “No me asusta”, afirmó Woods, quien luego dijo que contrajo el virus el año pasado. Hutchinson emprendió una gira estatal después de que asumiera la presidencia de la Asociación Nacional de Gobernadores. En este papel, Hutchinson ha hecho un exhorto a que sea prioridad combatir la resistencia a las vacunas. Los estudios han mostrado que las vacunas son altamente seguras y efectivas. Pero la desinformación continúa sembrando dudas entre las personas, en especial en las zonas conservadoras y rurales. Hutchinson ha instado a la FDA a que apruebe totalmente las vacunas en lugar de autorizar su uso de emergencia porque, dijo, de esa manera se combatiría uno de los argumentos esgrimidos por quienes se oponen a las inoculaciones.

Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.