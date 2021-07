Camada de lobos en México; esperanza para evitar extinción

Un cachorro de lobo mexicano descansa en un recinto durante una presentacin para los medios en el Zoolgico de Chapultepec en la Ciudad de Mxico, el jueves 17 de junio de 2021. El cachorro, nacido el 24 de abril, es parte de un esfuerzo binacional con Estados Unidos para ayudar a la especie a recuperarse. (Foto AP/Fernando Llano)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)