Caso de Spears impulsa iniciativa legislativa sobre tutelas

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Una figura de cartn de Britney Spears durante una protesta en el Memorial de Lincoln del movimiento "Free Britney" el mircoles 14 de julio de 2021, en Washington. El caso de Spears ha impulsado una iniciativa de ley bipartidista para modificar las normas sobre tutelas legales. (Foto AP/Jose Luis Magana)