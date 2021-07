Fauci: Sigamos a academia de pediatría para proteger a niños

WASHINGTON – El máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos recomendó a los padres usar las directrices de la Academia Nacional de Pediatría sobre las mascarillas que los niños deben usar para protegerse del coronavirus. Esa entidad ha recomendado a las escuelas exigir el uso de mascarillas por todo niño mayor de 2 años y todo adulto, independientemente de si está vacunado o no. El doctor Anthony Fauci declaró en el programa “CBS This Morning” que la academia recomienda a los padres “hacer un esfuerzo extra” para proteger a los chicos ante la propagación de la contagiosa variante delta. Esas recomendaciones difieren de las ofrecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que recomiendan los cubrebocas sólo para los no vacunados. Fauci afirmó que los Centros “están revisando cuidadosamente” los lineamientos ofrecidos a las escuelas.

