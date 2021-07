México detecta remdesivir falso en hospital y en la web

Published: July 20, 2021 11:59 am

MEXICO CITY – Las autoridades de México informaron haber encontrado dosis falsas del medicamento remdesivir a la venta en internet y en un hospital privado cerca de la frontera con Estados Unidos. Durante la pandemia, decenas de gobiernos autorizaron el remdesivir —un medicamento antiviral de amplio espectro— para uso de emergencia contra el COVID-19. La comisión nacional de seguridad médica dijo el lunes por la noche que el medicamento falso, al que calificó de un riesgo para la salud, fue encontrado en un hospital en la ciudad de Tampico, en la costa del Golfo de México, en el estado fronterizo de Tamaulipas. La comisión dijo que esas dosis se habían comprado de “manera irregular” en internet, pero no dijo si el medicamento falsificado se había utilizado allí. El fabricante del medicamento original, Gilead Sciences, confirmó que su producto fue falsificado. La apariencia y los números de lote en el empaque no coincidían con los originales. Ad Estados Unidos y México son algunos de los gobiernos que aprobaron el remdesivir como tratamiento de enfermos con COVID-19. La policía del norte de México arrestó en febrero a seis personas en el estado fronterizo de Nuevo León por traficar presuntamente con vacunas falsas contra el coronavirus, pero no dijo de qué tipo de vacunas falsas se trató. Los sospechosos supuestamente ofrecieron las vacunas a la venta por el equivalente de 2.000 dólares por dosis. Los analistas llevan mucho tiempo preocupados de que las bandas delictivas en México puedan intentar robar, retener o falsificar vacunas o medicamentos durante la pandemia, en la que ha habido casos de robos y retención de medicinas y oxígeno en México. México experimenta actualmente una tercera ola de casos de coronavirus en la que el número de enfermos superó los de la primera ola de 2020. El país ha sufrido alrededor de 236.000 muertes confirmadas, pero debido a que se realizan tan pocas pruebas, se calcula que la cifra real está más cerca de los 360.000 decesos.

