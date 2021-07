Rusia presenta nuevo avión de combate

Un prototipo de un nuevo avin caza con caractersticas de furtivo est en exhibicin en el Saln Internacional de Aviacin y el Espacio 2021 en Zhukovsky, suburbio de Mosc, martes 20 de julio de 2021. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSCOW – Rusia presentó el martes el prototipo de un avión de combate nuevo con características de furtivo y otros aspectos de avanzada. El presidente Vladimir Putin inspeccionó el futuro avión de combate, presentado con con gran alarde en el Salón de Aviación y el Espacio MAKS-2021, inaugurado el martes en Zhukovsky, en las afueras de Moscú. La fábrica Sukhoi desarrolló el avión nuevo bajo el programa LTS, sigla rusa de Aviones Tácticos Ligeros. Los fabricantes dijeron que el prototipo realizará su vuelo inaugural en 2023 y las entregas comenzarían en 2026. Dijeron que el diseño podría adaptarse a una versión no tripulada y un modelo biplaza. El avión nuevo, que aún no tiene nombre, es más pequeño que el reciente caza furtivo bimotor Su-57, también fabricado por Sukhoi, y tiene un motor. Puede alcanzar una velocidad de 1,8-2 veces la velocidad del sonido y tiene una autonomía de 3.000 kilómetros (1.864 millas), dijeron los fabricantes. Ad La empresa estatal rusa Rostec, que incluye a Sukhoi y otros fabricantes de aviones ha presentado el nuevo avión bajo la marca Jaque Mate, aparentemente para destacar sus características superiores. Dijo que pertenece a la quinta generación de aviones de combate, una definición que incluye características de avión furtivo y la capacidad de volar a velocidad supersónica, entre otras características. El nuevo diseño incluye inteligencia artificial para asistir al piloto y otras tecnologías novedosas, dijo Rostec. Esta diseñado para reducir los costos de mantenimiento y se adapta fácilmente a las necesidades del cliente.

