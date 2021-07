Expresidente de Panamá enfrenta nuevo juicio por espionaje

ARCHIVO - En esta fotografa de archivo del 9 de agosto de 2019, el expresidente de Panam Ricardo Martinelli habla con periodistas cerca de su casa, en la Ciudad de Panam. Martinelli y el expresidente Juan Carlos Varela estn en la lista de 50 personas que una fiscala anticorrupcin pide llamar a juicio en el caso de sobornos que involucra a la constructora brasilea Odebrecht, dijo la fiscal Tania Sterling, el mircoles 26 de mayo de 2021. (AP Foto/Eric Batista, Archivo)

