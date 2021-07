Estalla violencia en Haití antes del funeral de Moïse

Varios hombres caminan junto a una barricada en llamas despus de que cientos de trabajadores huyeran de una zona en la que se llevaron a cabo manifestaciones que se tornaron violentas cerca de la ciudad natal del difunto presidente Jovenel Mose, el mircoles 21 de julio de 2021, en Quartier Morin, un distrito de Cap Haitien, en el norte de Hait. (AP Foto/Matas Delacroix)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)