Holanda: Regulador multa a TikTok por manejo de datos

July 22, 2021 9:38 am

ARCHIVO - En esta fotografa del 25 de febrero de 2020 se muestra el cono de la aplicacin de TikTok en Nueva York. (AP Foto/Archivo) (Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

THE HAGUE – La Autoridad de Protección de Datos de Holanda multó a TikTok con 750.000 euros (885.000 dólares) por no ofrecer una declaración de privacidad en holandés, diciendo que muchos niños que usan la popular aplicación para compartir videos no entendían la información. La agencia informó el jueves que al no ofrecer una declaración de privacidad en holandés, “TikTok no proporcionó una explicación adecuada de cómo la aplicación recopila, procesa y usa los datos personales”. El regulador indicó que TikTok tiene unos 3,5 millones de usuarios en Holanda y que la ley holandesa de privacidad se “basa en el principio de que las personas siempre deben tener una idea clara de lo que se está haciendo con sus datos personales”. La autoridad de protección de datos dijo que TikTok “presentó una objeción a la multa”. La compañía no ha comentado al respecto. El mes pasado, el grupo de consumidores holandés Consumentenbond dijo que presentó una demanda de 1.500 millones de euros (1.800 millones de dólares) contra TikTok por lo que alega es la recolección ilegal de datos personales de los usuarios. Ad El grupo y una fundación llamada Take Back Your Privacy exigieron que TikTok pague daños y perjuicios a entre 1,2 y 1,6 millones de niños holandeses que utilizan la aplicación.

