Ciudad de Moïse se alista para funeral en medio de violencia

El viuda del presidente de Hait Jovenel Mose, Martine Mose, sentada con sus hijos Jovelin Mose (ixquierda), Joveline Mose (segunda por la derecha) y Jovenel Mose Jr. durante una ceremonia en el Hotel Roi Christophe en Cabo Haitiano, Hait, el 22 de julio de 2021. Mose fue asesinado en su casa en Puerto Prncipe el 7 de julio. (AP Foto/Matas Delacroix)

