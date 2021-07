El Salvador: Ordenan capturar al expresidente Sánchez Cerén

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 26 de septiembre de 2018, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Ceren, se dirige a la 73a sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU. Los fiscales de El Salvador emitieron una orden de arresto contra Sánchez Cern en julio de 2021 por cargos de malversación de fondos y lavado de dinero, según el Fiscal General Rodolfo Delgado el jueves 22 de julio de 2021. (Foto AP / Frank Franklin II, Archivo)

