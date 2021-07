Bomberos de otros estados van a Montana para combatir fuego

July 24, 2021 11:10 am

Cuadrillas de otros estados se dirigieron a Montana el sábado para combatir un incendio que lesionó a cinco bomberos conforme el oeste de Estados Unidos batalla con una nueva serie de fuegos que han devastado tierras rurales y destruido hogares. Se lograron avances en el incendio más grande de la nación, el Bootleg en Oregon, pero menos de la mitad había sido contenido, informaron los bomberos. El crecimiento del extenso fuego se había ralentizado, pero miles de hogares siguen bajo riesgo en su lado oriental, informaron las autoridades. En California, el gobernador Gavin Newsom proclamó el viernes el estado de emergencia en cuatro condados del norte debido a los incendios ya que causaban “condiciones extremadamente riesgosas para la seguridad de las personas y propiedades”. La proclamación allana el camino para más apoyo estatal. El sábado, cuadrillas de California y Utah llegaron a Montana, informó el gobernador Greg Gianforte. Cinco bomberos resultaron lesionados el jueves cuando ráfagas de viento dirigieron las llamas hacia ellos mientras combatían el incendio Creek Devil que arrasaba terreno irregular y escarpado cerca del pueblo rural de Jordan. Ad Los bomberos permanecían hospitalizados el viernes, pero el vocero del Buró de Gerencia de Tierras se negó a dar informes sobre la seriedad de sus lesiones. Entre los bomberos había tres miembros de la cuadrilla del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos de Dakota del Norte y dos bomberos del Servicio Forestal de Estados Unidos de Nuevo México. En California, el incendio Tamarack al sur del lago Tahoe seguía calcinando árboles y un chaparral, y ponía en riesgo a comunidades en ambos lados de la frontera de California y Nevada. El fuego, provocado por relámpagos el 4 de julio en el condado Alpine, ha destruido al menos 10 inmuebles. Se emitieron órdenes de desalojo obligatorio el viernes en el condado Butte de California, conforme el incendio Dixie seguía creciendo violentamente hacia el este, convirtiéndose en el incendio más grande del estado en lo que va del año. En el norte-centro de Washington, bomberos combatían varios fuegos en el condado Okanogan, que amenazaba a cientos de casas. Y en el norte de Idaho, al este de Spokane, Washington, un pequeño incendio cerca del parque temático Silverwood provocó desalojos la tarde del viernes en las áreas circundantes. Ad Aunque el clima cálido con vientos vespertinos representaba una amenaza continua para la propagación de algunos fuegos, los pronósticos del fin de semana indican posibles tormentas eléctricas dispersas en California, Utah, Nevada, Arizona y otros estados. Sin embargo, los meteorólogos señalaron que algunas podrían ser tormentas secas que producen poca lluvia, pero muchos relámpagos, que pueden provocar nuevos incendios. Más de 80 grandes incendios continuaban en el país, la mayoría en los estados occidentales en donde han calcinado unas 553.000 hectáreas (1,4 millones de acres) de tierra.

