Cuba confirma casi una veintena de juicios por protestas

La polica detiene a un manifestante antigubernamental durante una protesta en La Habana, Cuba, el domingo 11 de julio de 2021. Cientos de manifestantes salieron a las calles en varias ciudades de Cuba para protestar contra la actual escasez de alimentos y los altos precios de los alimentos, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Se desarrollaron en Cuba al menos 19 juicios sumarios que involucraron a 59 personas supuestos participantes en las inditas protestas antigubernamentales, confirmaron las autoridades judiciales de la isla el sbado 24 de julio de 2021. (Foto AP/Ramn Espinosa)

(Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)