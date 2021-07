Haití: Líder pandillero reúne a cientos para honrar a Moïse

Jimmy "Barbecue" Cherizier, un expolica que dirige una coalicin de bandas criminales llamada "G9", enciende una vela frente a un retrato del presidente asesinado Jovenel Mose durante una manifestacin el lunes 26 de julio de 2021 para exigir justicia, en Puerto Prncipe, Hait. (AP Foto/Joseph Odelyn)

