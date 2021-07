Londinenses limpian casas y calles tras inundaciones

Published: July 26, 2021 10:17 am

Un hombre camina descalzo por unas inundaciones en el centro de Londres, el domingo 25 de julio de 2021. (Victoria Jones/PA va AP)

LONDON – Los londinenses limpiaban el lunes luego de que unas lluvias torrenciales dejaron las casas, los caminos y varias estaciones de tren inundadas. La Met Office, la agencia meteorológica de Gran Bretaña, informó que el domingo por la tarde cayeron 41,6 centímetros (16 pulgadas) de lluvia, casi el equivalente a un mes, en el centro de Londres. El lunes estaba más seco, pero la Agencia Ambiental señaló que seguían en vigor cuatro alertas de inundación para el sureste de Inglaterra, y la Met Office dijo que algunas partes de Inglaterra y Escocia podrían tener varias tormentas eléctricas en los próximos días. El Hospital Whipps Cross, en el noreste de Inglaterra, canceló todas las cirugías y citas médicas que estaban programadas para el lunes luego de que una inundación en el sótano dañó sus sistemas eléctricos. También estaba desviando las ambulancias a otros hospitales cercanos. Ocho estaciones de metro y tren fueron cerradas el domingo a causa de las inundaciones, incluida Pudding Mill Lane, una estación a nivel de superficie donde un video mostró que el agua se extendía por el vestíbulo y las escaleras. Ad La gente utilizó baldes, escobas y tablas para crear defensas improvisadas contra las inundaciones para sus viviendas, ya que los desagües pluviales estaban sobrecargados en algunas partes de la ciudad. “Nací y crecí en Londres, nunca había visto algo como esto”, comentó Eddie Elliott, quien vive en el sur de Londres. “Es la peor experiencia que he tenido... los caminos totalmente cerrados y los autobuses parados en el agua”. La lluvia se produjo luego de un clima caluroso y soleado que mandó a los británicos a los lagos y al mar en busca de un alivio. Hace unas semanas, una serie de tormentas causaron inundaciones que provocaron enormes daños y dejaron a más de 200 personas sin vida en Alemania y Bélgica. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que la ciudad estaba registrando “cada vez más incidentes de fenómenos meteorológicos extremos vinculados con el cambio climático”.

