EEUU da marcha atrás, pide usar máscara en lugares cerrados

ARCHIVO - En esta fotografa del 22 de julio de 2021, se ve a Soile Reyes, de 12 aos, mientras recibe la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 mientras su madre, Evelyn Pereira, observa, en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. (AP Foto/Mary Altaffer)

