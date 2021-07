Hombre de Georgia admite asesinatos en negocios asiáticos

Published: July 27, 2021 10:48 am

Fotografa de archivo del 16 de marzo de 2021 proporcionada por la polica del condado Crisp, Georgia, en la que aparece Robert Aaron Long, acusado de matar a ocho personas en tres negocios de masajes en el rea de Atlanta. (Polica del condado Crisp va AP, Archivo) (Crisp County Sheriff's Office)

Un hombre de Georgia acusado de matar a ocho personas en tres negocios de masajes en el área de Atlanta se declaró culpable el martes en el condado de Cherokee, con la esperanza de ser sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional para las primeras cuatro muertes por disparos. Robert Aaron Long enfrenta aún la pena de muerte si es declarado culpable de las otras cuatro muertes a disparos en Atlanta, donde enfrenta cargos de terrorismo interno con el agravante de crimen de odio además de asesinato. Long es blanco y seis de las víctimas eran mujeres de ascendencia asiática. Long caminó por el negocio de masajes en Woodstock “disparándole a todos y cada uno de los que vio”, dijo la fiscal de distrito Shannon Wallace. Pero la fiscal dijo que estaba motivado por una adicción al sexo y su deseo de eliminar las fuentes de su tentación, no por ningún odio hacia los asiáticos o hacia las mujeres. Ad “Este no fue ningún tipo de crimen de odio”, dijo. La fiscal dijo que el acusado de 22 años firmó un acuerdo de culpabilidad admitiendo todos los cargos cometidos en el condado de Cherokee, donde fue acusado de homicidio con malicia, asesinato, intento de cometer asesinato y asalto agravado. La policía ha dicho que los ataques comenzaron cuando Long mató a disparos cuatro personas, tres de ellas mujeres y dos de ascendencia asiática, en el negocio Youngs Asian Massage justo antes de las 5 p.m. el 16 de marzo de 2020. También hirió a tiros a una quinta persona, agregó. Long luego condujo hacia el sur hasta Atlanta, donde abatió fatalmente a tres mujeres en Gold Spa antes de cruzar la calle hacia Aromatherapy Spa y dispararle fatalmente a otra mujer, precisó la policía. Todas las víctimas de Atlanta eran mujeres de ascendencia asiática.

