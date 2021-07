Los homicidios en México no bajaron a pesar de la pandemia

Dos de seis hijos del periodista Julio Valdivia estn junto al atad de su padre, en su velorio en su casa en Tezonapa, Veracruz, Mxico, el 10 de septiembre de 2020. El cadver decapitado de Valdivia fue hallado un da antes. Los homicidios en Mxico no bajaron a pesar de la pandemia, de acuerdo con un informe publicado el 27 de julio de 2021. (AP Foto/Felix Marquez, File)

