Fósiles animales más antiguos estarían en rocas canadienses

La foto sin fecha provista por la geloga Elizabeth Turner, Laurentian University, muestra un campo en los Northwest Territories, Canad, donde Turner ha encontrado lo que podra ser el registro fsil de la vida animal ms antiguo de la Tierra , segn un informe publicado el mircoles 28 de julio de 2021 en la revista Nature. (Cortesa de Elizabeth Turner/Laurentian University via AP) (Elizabeth Turner/Laurentian University)

WASHINGTON – Una geóloga canadiense ha hallado lo que podría ser el registro fósil de la vida animal más antiguo de la Tierra, de acuerdo con un informe publicado el miércoles en la revista Nature. Hace alrededor de 1.000 millones de años, una región del noroeste de Canadá caracterizada ahora por sus montañas escarpadas era un ambiente marino donde los restos de esponjas antiguas podrían estar conservados en sedimentos minerales, según el trabajo. La geóloga Elizabeth Turner descubrió las rocas en una zona remota de los Territorios del Noroeste accesible solo por helicóptero donde está excavando desde los años 80. Delgadas lajas de roca contienen estructuras tridimensionales similares a los esqueletos de las esponjas modernas. “Creo que son esponjas antiguas: éste es el único organismo que tiene este tipo de red de filamentos orgánicos”, dijo Joachim Reitner, geobiólogo y especialista en esponjas de la Universidad de Göttingen, Alemania, quien no participó del estudio. Ad Las muestras de rocas adyacentes indican que tienen unos 890 millones de años, o sea 350 millones de años más que los fósiles indiscutidos de esponjas hallados previamente. “Lo más asombroso es la fecha”, dijo Paco Cárdenas, experto en esponjas de la Universidad de Uppsala, Suecia, que no participó de la investigación. “El descubrimiento de esponjas fósiles de hace casi 900 millones de años mejorará enormemente nuestro conocimiento de la evolución animal temprana”. Muchos científicos creen que los primeros animales incluían esponjas blandas o criaturas similares a las esponjas que carecen de músculos y nervios, pero poseen otras características de animales simples, tales como células con funciones diferenciadas y esperma. Por cierto que es escaso el consenso científico o la certeza acerca de algo que existía hace 1.000 millones de años, de manera que otros investigadores seguirán investigando y debatiendo los hallazgos de Turner. Ad Los científicos creen que la vida en la Tierra apareció hace unos 3.700 millones de años. Los primeros animales aparecieron mucho después, la época exacta es materia de debate. Hasta ahora, las esponjas fósiles indiscutidas más antiguas se remontaban al período Cámbrico, hace unos 540 millones de años. Pero un método de razonamiento llamado el reloj molecular —el análisis de la tasa de mutaciones genéticas para determinar la época probable en que divergieron dos especies— indica que las esponjas aparecieron mucho antes, hace 1.000 millones de años. Lo que faltaba hasta ahora era una prueba material.

