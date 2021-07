Puerto Rico exige a empleados públicos vacuna contra COVID

Una trabajadora de salud administra una vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 a Genaro Otero, de 71 aos, el mircoles 23 de junio de 2021, durante una campaa de vacunacin que forma parte de los festejos de la "Noche de San Juan", en una playa pblica en San Juan, Puerto Rico. (AP Foto/Carlos Giusti)

