Miles protestan contra el gobierno de Guatemala

Mujeres bloquean la Carretera Interamericana como parte de una protesta nacional en Totonicapan, Guatemala, el jueves 29 de julio de 2021. La gente se manifiesta en contra del gobierno guatemalteco por la destitucin del fiscal anti impunidad Juan Francisco Sandoval. (AP Foto/Moiss Castillo)