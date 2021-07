Reporte: Gran Bretaña se vuelve más caliente y húmeda

Una mujer esta parada en medio de la lluvia en Horse Guards Parade en Londres el 25 de julio del 2021. (Victoria Jones/PA va AP)

LONDON – Gran Bretaña se ha vuelto más húmeda y caliente como resultado del cambio climático y los 10 años más calientes han transcurrido desde el 2002, dice un estudio meteorológico difundido el jueves. El reporte anual del clima en el Reino Unido, publicado por la revista International Journal of Climatology, dice que el 2020 fue el quinto año más húmedo y tercero más caluroso desde el siglo XIX. La temperatura promedio del invierno el año pasado fue 5,3 grados centígrados (41,5 Fahrenheit), 1,6 grados centígrados más elevada que el promedio entre 1981 y el 2010. La temperatura del verano fue 0,4 grados centígrados por encima del promedio, en 14,8 grados centígrados (58,6 Fahrenheit), con las temperaturas llegando a 34 grados centígrados (93,2 F) por seis días consecutivos en agosto del 2020. El reporte dijo que es muy probable que las temperaturas en Gran Bretaña lleguen a 40 grados centígrados (104 Fahrenheit) en los próximos años, incluso si el mundo consigue su objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 Celsius por encima de los niveles preindustriales. Ad La temperatura más alta registrada en Gran Bretaña es 38,7 grados centígrados (101,7 Fahrenheit), en Cambridge en julio del 2019. Liz Bentley, directora general de la Sociedad Real de Meteorología, dijo que el mundo está registrando ya calor extremo debido a un calentamiento de entre 1,1 y 1,2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. El climatólogo de Met Office Mike Kendon, autor principal del reporte, dijo que las cifras indicaban una nueva normalidad para Gran Bretaña, conocida por su clima impredecible. “En siete de los últimos 10 años hemos tenido temperaturas de 34 grados centígrados en el Reino Unido, comparado con siete de 50 años antes de eso”, dijo.

