EEUU cambiaría estrategia contra pandemia por variante delta

ARCHIVO - En esta foto del 21 de mayo del 2021, una persona lleva una mscara en la mano mientras camina por la calle en Filadelfia. Nueva evidencia que indica que la variante delta del coronavirus es tan contagiosa como la varicela y pudiera ser ms peligrosa que las otras variantes ha llevado a las autoridades de salud en Estados Unidos a ponderar cambios en las recomendaciones sobre cmo el pas combate la pandemia, muestran documentos internos. (AP Foto/Matt Rourke)

